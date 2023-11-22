EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı doğanın önemine dikkat çekiyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, doğanın önemine dikkati çekmek için 3 yıldır diktiği fidanların doğum gününü kutluyor. Çevresel sorunlara farkındalık oluşturmak için yıl içinde farklı etkinlek gerçekleştiren Kavukcu, üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesi'nde "Bir Bitki Bir Selfie: Doğum Günü Performansı" ile yeni bir çalışma yaptı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, doğanın önemine dikkati çekmek için 3 yıldır diktiği fidanların doğum gününü kutluyor.

Çevresel sorunlara farkındalık oluşturmak için yıl içinde farklı etkinlek gerçekleştiren Kavukcu, üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesi'nde "Bir Bitki Bir Selfie: Doğum Günü Performansı" ile yeni bir çalışma yaptı.

Yerleşkede 3 yıl önce diktiği fidanların her yıl sergilediği farklı bir performansla doğum gününü kutlayan Kavukcu, bu yıl etkinliği kendi doğum günü ile birleştirdi.

Bu kapsamda yol güzergahı üzerinde çalılar ve sonbahar renklerini bünyesinde barındıran yapraklar gibi doğada bulduğu doğal malzemeleri toplayarak alışveriş filelerinin içine dolduran Kavukcu, vücuduna tüp poşetlerinde yer alan fidanları da bağlayarak kent merkezinde gezdi.

Vatandaşların dikkatli bakışları arasında ilerleyerek yerleşkedeki fidan dikim alanına giden Kavukcu'nun bedenindeki fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kavukcu, gerçekleştirilen çalışma ile doğanın ve ağaçların insan yaşamındaki hayati önemini anlatmaya çalıştığını belirtti.