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Düzce'de Yağmura Rağmen Eğlence Dolu Konser

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Düzce'de düzenlenen üniversite öğrenci konserinde sağanak yağışa rağmen gençler eğlenmekten vazgeçmedi. Pera grubunun sahne aldığı etkinlik binlerce öğrenciye unutulmaz anlar yaşattı.

Sağanak yağış gençlerin eğlencesini bozamadı

Düzce'de konserde gençler doyasıya eğlendi

DÜZCE - Düzce'de üniversite öğrencilerine özel yapılan konserde sağanak yağışa rağmen gençler doyasıya eğlendi.

Düzce Üniversitesi Meraklıları tarafından Üniversite öğrencilerine özel Pera konseri düzenlendi. Aydınpınar Caddesi üzerinde bulunan işletmede gerçekleştirilen konsere Düzce Üniversitesi'nden binlerde öğrenci katıldı. İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı konserde Pera, konsere katılan gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili olmasına rağmen gençler eğlenmeye devam ederken, binlerce gencin katıldığı konser havadan dron ile görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Kültür Sanat
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