Düzce'de otizmli çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

Düzce'de yaşayan 11 yaşındaki otizmli Muhammed Celil Kaya'nın polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

Kentte otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Muhammed Celil Kaya'nın polisliğe olan merakı öğretmenlerini harekete geçirdi.

Kaya'ya sürpriz yapmak isteyen öğretmenleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kurup çocuğun polis olma hayalini iletti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın durumu öğrenmesiyle okula Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Öğretmenleri de okul girişinde bulunan güvenlik kulübesini temsili karakola çevirdi, Kaya'ya polis üniforması giydirdi.

Kapıda polisleri görünce mutlu olan Kaya, polis memurundan tekmil aldı, kendisi için oluşturulan karakolda asayiş toplantısı gerçekleştirdi ve ekip otosuna binerek denetime çıktı.

Çevredeki diğer okul önlerine giderek siren çalan Kaya, öğrencilere sorun yaşadıklarında polis çağrı merkezini aramalarını tavsiye etti.

Kaya, gün boyu polislerle zaman geçirerek, memurlara talimatlar verdi, okulda eğitim gören diğer arkadaşlarına polislik mesleğini ve ekip aracını tanıttı.

"Onun gelişimi ve eğitimi için çok anlamlı oldu"

Öğretmen Ayni Zeliha Hamamcı, çocukların her birinin ayrı bir ilgi alanı olduğunu söyledi.

Farkındalık yaşadıkları bir gün geçirdiklerini aktaran Hamamcı, "Bugün bizim için çok özel ve güzel bir gün oldu. Polislerimizin okula gelmesi bizi çok mutlu etti. Kulübemizi ayrı bir süsledik. Farkındalık olan bir gün geçirdik. Muhammed'in polis olma hayali vardı. Kendisine eğitimlerde görev verdiğimizde bilgileri hemen verir. Bugün de polislerle bir gün geçirdi. Buraya kadar gelen komiserlerimize, memur arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Polislikle alakalı bir şarkımız bile var, her gün söyleriz. Onun gelişimi ve eğitimi için çok anlamlı oldu."

Muhammed Celil Kaya ise hep polis olmak istediğini dile getirerek, polisleri çok sevdiğini söyledi.