Düzce'de 6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması Etkinliği

Düzce'de "6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi

Düzce Gürcü Kültür Derneğince merkeze bağlı Muncurlu köyünde düzenlenen programa yaklaşık 250 kişi katıldı.

Gürcüce şiirlerin okunduğu ve Gürcü alfabesi eğitiminin verildiği etkinlikte, Gürcü Müzik Korosu tarafından müzik dinletisi, dans ekibi folklorik gösteri sundu.

Etkinlik, Gürcü mutfağının yöresel lezzetlerinden "phal lobio, simindis cadi, mazoni" ikramıyla son buldu.

Dernek Başkanı Aydın Kubilay, programda yaptığı konuşmada, 6 yıldır gerçekleştirilen etkinliklerin geleneksel hale geldiğini ifade etti.

Buluşmaya, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu ve öğrenciler de katıldı.