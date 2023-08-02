Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günleri'nde Motive ve DJ Uğur sahne aldı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen '1-8 Ağustos Dünya Düzce Günleri' etkinliğinin ikinci gününde Motive ve DJ Uğur sahne aldı. DJ performansıyla başlayan etkinlikte, DJ Uğur'un hareketli performansına katılımcılar ritim tutarak eşlik etti. Konseri izleyenler, rap sanatçısı Motive'nin şarkılarıyla eğlendi. Dünya Düzce Günleri kapsamında Niran Ünsal, Bilal Hancı-Volkan Arslan, Burak King-Tefo Seko, Hüsnü Şenlendirici, Bilal Sonses ve Demet Akalın da sahne alacak.