Düğün Öncesi Gelenek: Damada Gözleme Yaptırdılar

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Bolu'nun Göynük ilçesinde düzenlenen düğün öncesinde damat Recep Vural, arkadaşları tarafından yapılan sürpriz etkinlikte gözleme yaptı. Gerişler köyünde gerçekleştirilen etkinlik, düğün katılımcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren Recep Vural'a arkadaşları tarafından düğün öncesi gözleme yaptırıldı.

Gerişler köyünde düzenlenen düğün merasiminden önce damada "eziyet" geleneği kapsamında arkadaşları tarafından sürpriz etkinlik düzenlendi.

Düğün alanına getirilen malzemelerle yoğurduğu hamuru oklavayla açan Vural, yaptığı gözlemeleri pişirerek davetlilere ikram etti.

Eğlenceli anlara sahne olan geleneğin sürdürülmesi, düğüne katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Kültür Sanat
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