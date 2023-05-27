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Duayen sanatçı Coşkun Sabah Düzceliler ile buluştu

Kültür Sanat Haberleri

Fantezi ve taverna müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah, Düzce'de konser verdi. Ünlü fantezi müzik sanatçısı Coşkun Sabah, Anıtpark meydanında sevenleri ile buluştu. Seçim yasakları öncesinde gerçekleştirilen konsere Düzceliler ilgi gösterdi. Konser izleyicilerden tam not aldı.

Duayen sanatçı Coşkun Sabah Düzceliler ile buluştu

DÜZCE - Fantezi ve taverna müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah, Düzce'de konser verdi.

Ünlü fantezi müzik sanatçısı Coşkun Sabah, Anıtpark meydanında sevenleri ile buluştu. Seçim yasakları öncesinde gerçekleştirilen konsere Düzceliler ilgi gösterdi. Alanı dolduran yüzlerce kişi ile birlikte şarkılarını seslendiren Sabah, alanın güzel bir kalabalıkta olduğunu belirterek konsere katılım sağlayanlara teşekkür etti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de konserin seçim yasakları sebebi ile gündüz yapıldığını dile getirdi.

Konser izleyicilerden tam not aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Kültür Sanat

Coşkun Sabah Düzce Kültür Sanat Haberler

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