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Duayen Ressam Mustafa Ayaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

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86 yaşında hayatını kaybeden ressam Mustafa Ayaz, Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Törene sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

Duayen ressam Mustafa Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da 86 yaşında hayatını kaybeden ressam Mustafa Ayaz, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden ressam Mustafa Ayaz için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, dostları, güzel sanat fakültelerinden öğretim üyeleri, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği yönetici ve üyeleri, Tüm Sanat Galerileri Derneği yöneticileri ve üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yetkilileri, gazeteciler ve sanatseverler katıldı. Ayaz, Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mustafa Ayaz kimdir?

1938'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Kabataş köyünde doğan Mustafa Ayaz'ın çocukluğu, yoksulluk ve hastalıklarla geçtiğinden ilkokula 10 yaşında başladı. 1953'te Erzurum Pulur Köy Enstitüsü ortaokul son sınıfta resim yeteneğiyle hocalarının dikkatini çeken Ayaz, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu Resim Bölümü sınavlarını kazandı. Mezuniyetinin ardından bir yıl ilkokul öğretmenliği yapan Ayaz, 1960'ta Gazi Eğitim Enstitüsü'nün resim bölümüne girdi ve buradan 1963'te mezun oldu. Ayaz, sonrasında 3 yıl Çorum'da resim öğretmenliği ve atölye şefliği yaptı.

Duayen Ressam Mustafa Ayaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Kültür Sanat

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