DTO Başkanı Erdoğan: "Anneler; merhametin, şefkatin ve fedakârlığın en güzel temsilcileridir"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Annelerin aile yapısının temel taşı olduğunu belirterek, sevgi, fedakarlık ve sabrın en güzel örneğini annelerin gösterdiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Hayatta olmayan annelerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hayatımızın her anında sevgisiyle bizlere güç veren, karşılıksız fedakarlıklarıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz, toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir. Aile kurumunun temelini oluşturan annelerimiz; yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesinde büyük bir rol üstlenmektedir. Evlatları için her türlü zorluğa göğüs geren, sevgisini hiçbir zaman eksik etmeyen annelerimiz; merhametin, şefkatin ve fedakarlığın en güzel temsilcisidir. Haklarını ne yapsak ödeyemeyeceğimiz annelerimize yalnızca bir gün de yetmez, hayatımız boyunca gereken sevgi ve saygıyı göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Hayatta olmayan annelerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
