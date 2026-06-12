Haberler

Masal Yolu oyunu turnesini Kaynaşlı'da tamamladı

Masal Yolu oyunu turnesini Kaynaşlı'da tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Tiyatrolarının DT Kamyon Projesi kapsamında sahnelenen 'Masal Yolu' adlı çocuk oyunu, Düzce turnesinin son gösterimini Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi. Proje, tiyatroyu çocuklarla buluşturmayı hedefliyor.

DÜZCE (İHA) – Devlet Tiyatrolarının DT Kamyon Projesi kapsamında sahnelenen "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu, Düzce turnesinin son gösterimini Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi.

Devlet Tiyatrolarının "Tiyatro Her Yerde" anlayışıyla hayata geçirdiği DT Kamyon Projesi kapsamında sahnelenen İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Masal Yolu", Düzce turnesinin son temsilini Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi. Çocukları tiyatroyla buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında sahnelenen oyun, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Renkli sahneleri ve eğitici içeriğiyle dikkat çeken "Masal Yolu", izleyicilere keyifli anlar yaşattı. DT Kamyon Projesi ile tiyatro sanatının farklı bölgelerdeki çocuklara ulaştırılması ve kültürel etkinliklere erişimin artırılması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü

Yayın yaparken hayatının şokunu yaşadı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama yapılıyor

Umut Altaş'ın işaret ettiği yerler didik didik aranıyor
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Güney Kore'de siyasi deprem: Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a 30 yıl hapis cezası

Eski Devlet Başkanına 30 yıl hapis
'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Antalya'da okul servisi otomobille çarpıştı: 7'si anaokulu öğrencisi 9 yaralı

Antalya'da okul servisi otomobille çarpıştı: 7'si anaokulu öğrencisi 9 yaralı
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu