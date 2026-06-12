Masal Yolu oyunu turnesini Kaynaşlı'da tamamladı

DÜZCE (İHA) – Devlet Tiyatrolarının DT Kamyon Projesi kapsamında sahnelenen "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu, Düzce turnesinin son gösterimini Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi.

Devlet Tiyatrolarının "Tiyatro Her Yerde" anlayışıyla hayata geçirdiği DT Kamyon Projesi kapsamında sahnelenen İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Masal Yolu", Düzce turnesinin son temsilini Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi. Çocukları tiyatroyla buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında sahnelenen oyun, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Renkli sahneleri ve eğitici içeriğiyle dikkat çeken "Masal Yolu", izleyicilere keyifli anlar yaşattı. DT Kamyon Projesi ile tiyatro sanatının farklı bölgelerdeki çocuklara ulaştırılması ve kültürel etkinliklere erişimin artırılması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı