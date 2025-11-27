Haberler

Dozer Operatörü Yeliz Boztepe: 'Erkeklerin Yaptığını Yapabilirim'

Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde dozer operatörü olarak çalışan Yeliz Boztepe, doğal afetlerde de görev alıyor. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan Boztepe, mücadeleci ruhuyla dikkat çekiyor.

Aydınlı dozer operatörü bir çocuk annesi Yeliz Boztepe, büyükşehir belediyesindeki işlerinin dışında ihtiyaç halinde doğal afetler ve orman yangınlarıyla mücadelede yol açmak için de görev yapıyor.

Efeler ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Boztepe, bir dönem taş ocağında idari işler görevlisi olarak çalıştı. Geçen süreçte taş ocağındaki tekerlekli dozer ilgisini çekmeye başlayan Boztepe, iş makinesini kullanmak için araştırma yaptı.

Kentte iş makinesi operatörlüğü kursları olduğunu öğrenen ve başvurusunu yapan Boztepe, aldığı eğitimi de birincilikle bitirdi.

Yeliz Boztepe, bir süre sonra dozer operatörü olarak Aydın Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Belediyeden olumlu cevap alan Boztepe, taş ocağındaki işinden ayrılarak dozer operatörü kimliğiyle yeni görevine başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda çalışan Boztepe, buradaki işinin dışında orman yangınlarıyla mücadele ya da sel gibi doğal afetlerde de aracıyla yol açıyor.

Genelde erkeklerin kullandığı 20 tonluk dozeri kullanan Boztepe, işini çok sevdiğini anlatıyor.

"Erkekler yapıyorsa biz de yapabiliriz"

Boztepe, AA muhabirine, dozer operatörlüğü fikrini dile getirdiğinde başta eşi Barbaros ile oğlu Burak Boztepe'den beklediği desteği göremediğini söyledi.

O zaman "Yapamazsın." diyen eşinin şimdi kendisiyle gurur duyduğunu aktaran Boztepe, "Eşim ve oğlum önce karşı geldi. 'Sen orada yapamazsın. Büyük bir makine. Sakın öyle bir şey yapma.' diye karşı çıktı. Ben hiçbirini dinlemeden yaptım ve çok da mutluyum çünkü işimi severek yapıyorum. Hiç pişmanlığım yok, iyi ki de yapmışım. Beni iş makinesinde görenler çok şaşırıyor. 'Abla sen nasıl kullanıyorsun, korkmuyor musun?' diyenler oluyor. Gerçekten benim açımdan gurur verici." diye konuştu.

Yeliz Boztepe, iş makinesinin içinde kendisini öz güvenli ve çok güçlü hissettiğini ifade etti.

Kadınların istediği takdirde her konuda başarılı olacağının altını çizen Boztepe, "Yeter ki kendilerine güvensinler. 'Erkeklerin yaptığını yapabilirim.' diyerek bu işe girdim. Onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Kültür Sanat
