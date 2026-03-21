Down sendromlu Fırat emniyetin 'gönüllü personeli' oldu

Düzce'de polislik hayali emniyet ekiplerince gerçekleştirilen 20 yaşındaki down sendromlu Fırat Öztürk, emniyetin "gönüllü personeli" oldu.

Yığılca ilçesinde yaşayan Fırat, emekli başkomiser amcasından etkilenerek polis olma hayali kurdu.

Fırat'ın bu hayalinden haberdar olan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin isteğini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.

"Gönüllü polis" kimliği ve polis üniforması verilen Fırat, polis ağabeylerine zaman zaman mesai arkadaşlığı yapıyor."

Yaklaşık 5 yıldır belirli günlerde üniformasını giyerek trafik denetimlerine katılan Fırat, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

"O ilçemizin her şeyi"

Yığılca İlçe Emniyet Amiri Musa Kankal, AA muhabirine, Fırat'ın ilçede "gönüllü polis" olarak tanındığını söyledi.

Kankal, toplumda özel bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak için Fırat ile düzenli faaliyetler yaptıklarını kaydetti.

Fırat'ın belirli zamanlarda kendileriyle olduğunu dile getiren Kankal, "O da gönüllü polis. O ilçemizin her şeyi. Sağ olsun her konuda bizlere yardımcı oluyor. Biz de ona kimlik verdik. Her zaman, her konuda bizim yanımızda." dedi.

Fırat Öztürk de polisleri ve polislik mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Polis olmak istiyorum, başka hiçbir şey olmak istemiyorum. Komiserlerimi, polis amcaları seviyorum. Onlar benim canım. Sürücüleri 'Emniyet kemeri takın.' diye uyarıyorum. 'Hızlı gitmeyin, kaza yaparsınız.' diyorum. 'Kurallara uymazsanız acımam, ceza yazarım.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Anne ve babasının iş yoğunluğunda Fırat'ın bakımına destek olan babaanne Fatma Öztürk, torununun polislerin yanına gidip gelerek mutlu olduğunu anlatarak, "'Polis olacağım.' diyor, başka bir şey demiyor." diye konuştu.