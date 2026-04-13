Devrim Erbil ile İsmet Yedikardeş'in 50 yıllık dostluğu, "Dostluk ve Barış Sergisi"ne yansıdı

Dünyaca ünlü Türk ressamları Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş'in dostluğundan ilham alan 'Dostluk ve Barış Sergisi', 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak. Sergi, dostluk, diyalog ve barış temalarını sanat aracılığıyla vurguluyor.

Türk resim sanatının iki usta ismi Devrim Erbil ile İsmet Yedikardeş'in 50 yılı aşan dostluğundan ilham alan "Dostluk ve Barış Sergisi", 15 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda ziyarete açılacak.

Sanatın farklı kuşakları ve kültürleri bir araya getiren ortak diline işaret eden sergi, dostluk, diyalog ve barışın önemini sanat aracılığıyla hatırlatmayı amaçlıyor.

İki sanatçının özgün eserlerini buluşturan sergide önemli eserleri bulunan çağdaş Türk resminin özgün yorumcularından Devrim Erbil, kentleri adeta bir ritim ve doku örgüsü gibi ele aldığı kendine özgü üslubuyla soyut görsel hafızaya dönüştürüyor.

İsmet Yedikardeş da renk ile biçim arasındaki dengeli ilişkileri, doğa ve insan temasını şiirsel anlatımla ele alan resimleriyle Türk resim sanatında kendine özgü ifade dili kuran sanatçıların arasında yer alıyor.

Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Haberler.com
500

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Ünlülerin test sonucu çıktı