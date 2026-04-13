Devrim Erbil ile İsmet Yedikardeş'in 50 yıllık dostluğu, "Dostluk ve Barış Sergisi"ne yansıdı

Türk resim sanatının iki usta ismi Devrim Erbil ile İsmet Yedikardeş'in 50 yılı aşan dostluğundan ilham alan "Dostluk ve Barış Sergisi", 15 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda ziyarete açılacak.

Sanatın farklı kuşakları ve kültürleri bir araya getiren ortak diline işaret eden sergi, dostluk, diyalog ve barışın önemini sanat aracılığıyla hatırlatmayı amaçlıyor.

İki sanatçının özgün eserlerini buluşturan sergide önemli eserleri bulunan çağdaş Türk resminin özgün yorumcularından Devrim Erbil, kentleri adeta bir ritim ve doku örgüsü gibi ele aldığı kendine özgü üslubuyla soyut görsel hafızaya dönüştürüyor.

İsmet Yedikardeş da renk ile biçim arasındaki dengeli ilişkileri, doğa ve insan temasını şiirsel anlatımla ele alan resimleriyle Türk resim sanatında kendine özgü ifade dili kuran sanatçıların arasında yer alıyor.

Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.