Dostluğun Sesi Korosu, Sırbistan'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek "8. Uluslararası Koro Festivali"nde, Türkiye ve farklı coğrafyalardan halk ezgilerini içeren repertuvarla sahne alacak.

Şef Zuhal Kaynar yönetimindeki koro, 8-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivalde Türkiye'yi temsil edecek.

Festivalde ilk kez sahne alacak koro, Türk halk ezgilerinin yanı sıra farklı coğrafyalardan seçilen halk müziklerini seslendirecek. Koroya, piyanoda Elvan Alpağut Uluçınar eşlik edecek.

Farklı yaş ve meslek gruplarındaki kadınlardan oluşan Dostluğun Sesi Korosu, 2016'dan bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Koronun repertuvarında, Türk ezgilerinin yanı sıra protest şarkılar, kadın temalı eserler ve 1950-60'lı yılların film müzikleri yer alıyor.

Bugüne kadar birçok sosyal ve kültürel etkinlikte sahne alan koro, Türk-Amerikan Derneği, Türk-Çin Kadın Dernekleri, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının yararına düzenlenen konserlerde de yer aldı.

Koro, Belgrad'daki uluslararası platformda Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve kadınların sanattaki gücünü yansıtmayı hedefliyor.