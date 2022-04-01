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Dörtyol'da öğrenciler fidan dikti

AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
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Dörtyol'da öğrenciler fidan dikti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi.

Gazi İlkokulu öğrencileri, daha yeşil bir çevre için Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle harekete geçti.

Öğrenciler, Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'na 100 kızıl çam fidanı dikti.

Okul Müdürü Salih Ulak, destek verenlere teşekkür etti.

AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

Dörtyol, Hatay, Gazi, Kültür Sanat, Haberler

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