Dörtyol'da öğrenciler fidan dikti

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi.

Gazi İlkokulu öğrencileri, daha yeşil bir çevre için Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle harekete geçti.

Öğrenciler, Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'na 100 kızıl çam fidanı dikti.

Okul Müdürü Salih Ulak, destek verenlere teşekkür etti.