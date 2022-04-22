Dörtyol'da liseli gençlerden oluşan mehteran takımı konser verdi
AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımını konser verdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımını konser verdi.
Etkinlikle lise öğrencilerinin oluşturduğu mehteran takımı Çaylı Caddesi yürüyerek çeşitli marşlar söyledi.
Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden alkışlarla öğrencilere destek verdi.
AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat