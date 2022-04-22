Dörtyol'da liseli gençlerden oluşan mehteran takımı konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dörtyol'da liseli gençlerden oluşan mehteran takımı konser verdi

AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Dörtyol'da liseli gençlerden oluşan mehteran takımı konser verdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımını konser verdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımını konser verdi.

Etkinlikle lise öğrencilerinin oluşturduğu mehteran takımı Çaylı Caddesi yürüyerek çeşitli marşlar söyledi.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden alkışlarla öğrencilere destek verdi.

AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

İmam Hatip Liseleri, Dörtyol, Konser, Hatay, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title