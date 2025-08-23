Doç. Dr. Şehnaz Biçer'in 'Gölgesiz İzler' Sergisi Açıldı

GELENEKSEL Türk sanatlarının önemli isimlerinden Doç. Dr. Şehnaz Biçer, 38 yıla yayılan sanatsal üretimlerini bir araya getiren 'Gölgesiz İzler' adlı kapsamlı sergisi Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açıldı. Sanatseverler sergiyi 8 Eylül'e kadar ziyaret edebilir.

'Gölgesiz İzler' Doç. Dr. Şehnaz Biçer'in minyatür ve tezhip gibi geleneksel Türk sanat disiplinlerini temel alarak, bu yapıların sınırlarını aşan ve onları bugünün diliyle yeniden yorumlayan sanatsal yaklaşımını vurguluyor.

Sergi, sanatçının hem biçimsel hem de kavramsal olarak geçirdiği evrimi, yalnızca estetik bir bakış açısıyla değil, aynı zamanda kültürel bir sorgulama ve sorumluluk bilinciyle ele alıyor.

Geleneksel malzemelerin yanı sıra farklı materyallerin de kullanıldığı bu üretimler, gelenekle kurulan ilişkinin durağan değil, dinamik olduğunu gösteriyor.

SERGİ KAPSAMI VE ÖNE ÇIKAN ESERLER

Sergide, Şehnaz Biçer'in yaklaşık 70 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu geniş seçki, sanatçının farklı dönemlerdeki üretimlerini bir araya getirerek, onun sanatsal gelişimini ve dönüşümünü detaylı bir şekilde izleme fırsatı sunuyor.

Serginin önemli bir bölümünü ise, Doç. Dr. Biçer'in danışmanları arasında yer aldığı Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen 'İstanbul Mushafı Projesi'nden örnek sayfaların baskıları oluşturuyor. Bu özel bölüm, projenin sanatsal ve kültürel önemini vurgularken, sanatçının bu büyük projeye katkılarını da gözler önüne seriyor.

Serginin açılış törenine Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sanatçı Doç. Dr. Şehnaz Biçer ve çok sayıda davetli katıldı.

'SANATÇI OLMADAN SANAT DİYE BİR OLGU OLMAZ'

Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "İstanbul'da doğdum büyüdüm. Şimdi onu yaşıyorum. Sanat her yere yakışır, onu güzelleştirir ama en çok nereye yakışır dersek Fatih'e yakışır. Biz de bu çerçevede geldiğimiz günden beri Fatih'in sanat ve kültür hayatına nasıl katkı sunabiliriz bunun çabası içindeyiz. Diğer bütün olgulardan farklı olarak sanatçı olmadan sanat diye bir olgu olmaz. Ortada bir sanattan bahsediyorsak onun olması için onu var edecek olan sanatçıların olması gerekir. Bir toplum neyi taktir ederse o özellikler o toplumda çoğalır. Yani bilim ve sanat takdir görürse onlar çoğalır. Sanat yapamayacağımıza göre belediye başkanı olarak sanata ve sanatçıya ilgi göstermeyi, itibar etmeyi önemsiyoruz ve eserlerini sergileyecekleri mekanları oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

'HEYECANLIYIM, SERGİYE 3 AYDA HAZIRLANDIM'

Doç. Dr. Şehnaz Biçer ise "Heyecanlıyım, Ergün Turan'a çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir mekan kazandırmışsınız. Böyle güzel mekan bulmak zor ilk gelip gördüğümde çok etkilendim. Daha küçük bir sergi düşünüyordum ama sonra dedim ki neden 38 yılın bir özeti olmasın. Yaklaşık 3 aydır bu sergi için hazırlandım. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Burası benim için çok kıymetli. İçeride üniversiteden başlayarak kendi sanat hayatımı, ilk tezhip, minyatür çalışmamı göreceksiniz. Ardından yıllar içerisinde kazandığım deneyimlerin izlerini göreceksiniz. Bu sergiyi geleneğimi bugüne kadar binlerce yıl taşıyan atalarıma saygım olarak sunmak istedim" diye konuştu.