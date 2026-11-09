Doç. Dr. Parlak, SEKA Kağıt Müzesi'nde 1071x1453 mm kağıda canlı gravür baskı yaptı

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak, SEKA Kağıt Müzesi'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği canlı gravür baskı performansında, Ayasofya'nın Çınarından Mescid-i Aksa'ya adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan eserde, Ayasofya çevresinden elde edilen çınar ağacı liflerinden üretilen el yapımı kağıt kullanıldı. Düzce Üniversitesi Geleneksel Kağıt Atölyesi'nde geleneksel yöntemlerle hazırlanan kağıt, kullanılan malzemesi ve tarihi olayları simgeleyen ölçüleriyle dikkat çekti.

Malazgirt'ten İstanbul'un fethine uzanan tarihi anlam

Çalışmada kullanılan kağıt, Malazgirt Zaferi'ni simgeleyen 1071 mm genişliğinde ve İstanbul'un fethini simgeleyen 1453 mm uzunluğunda üretildi. SEKA Kağıt Müzesi'nde gerçekleştirilen canlı gravür baskı performansında bu kağıt üzerine Kubbetü's-Sahra, Mescid-i Aksa'nın surları ve Kudüs'ün tarihi mimari dokusu işlendi. Kubbetü's-Sahra'nın kubbesinde ise 22 ayar gerçek altın kullanıldı.

Türkiye'de bu ölçülerde el yapımı kağıdın ilk kez üretildiğini belirten Doç. Dr. Yusuf Parlak, büyük boyutlu bir kağıdı geleneksel yöntemlerle hazırlamanın teknik ve sanatsal açıdan önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Parlak, "1071'den 1453'e uzanan tarihi yolculuğun bir devamı olarak, bu eserin bir gün Kudüs'ün özgürlüğüyle yeni bir anlam kazanmasını temenni ediyorum" dedi. Eserin baskı çalışmasını tarihi bir kağıt müzesinde gerçekleştirmenin ve kalıcı olarak sergilenmek üzere müzeye bırakmanın kendisi için ayrı bir değer taşıdığını dile getirdi.

Eser kağıt müzesinde kalıcı olarak sergilenecek

Müze ziyaretçileri ve sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği performansın ardından eser, kalıcı olarak sergilenmek üzere SEKA Kağıt Müzesi'ne bırakıldı. Çalışma, geleneksel kağıt üretimi ve gravür baskı sanatını tarihi ve kültürel mirasla buluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı