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Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'den 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' Kitabı

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'den 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' Kitabı
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Trabzonlu akademisyen Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, iki ciltlik 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' kitabını yayımladı. Kitapta Trabzon'un unutulmuş lezzetleri ve yemek tarifleri yer alıyor. Şen, kitabın gastronomi turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Trabzonlu akademisyen Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, iki yılı aşkın süren çalışmanın ardından "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" adlı iki ciltlik kitap yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şen, AA muhabirine, Ocak 2022'den beri Trabzon'un 18 ilçesinde 437 kişiyle görüşerek 148 yemek tarifi topladığını söyledi.

Şen, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yayımlanan 680 sayfadan oluşan iki ciltlik kitapta, Trabzon mutfağı ve gastronomisinin unutulmuş lezzetlerine ait tarifler bulunduğunu anlattı.

Kentin gastronomi turizminde kalkınması noktasında kitabın etkili olacağına inandığını dile getiren Şen, "Trabzon'da coğrafi işaret alması gereken çok fazla ürün var. Bunları kitabımızı temel alarak yapmak ve arttırmak lazım. Coğrafi işaretler, yöre halkının ekonomik kalkınması açısından çok önemli. Özellikle gastronomik ürünlerde bunu hedefliyoruz. Bu kitap ele alınarak Trabzon özelinde gastronomi rotaları oluşturulabilir." dedi.

Şen, kitabın ilk olarak Eylül 2024'de 2 bin adet basıldığını ifade ederek, "Kitabımız, İspanya merkezli dünyanın gastronomi alanındaki oscarları olarak adlandırılan 'Gourmand World Cookbook Awards' ödüllerinde gıda turizmi alanında 5 ülkeden biri olarak finale kaldı. Yarışmanın final sonuçları, Haziran 2025'te Portekiz'de açıklanacak. Umarım Trabzon mutfağıyla alakalı şehrimize bir de ödül kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Mehmet Akif Şen, kitabın yayımlanmasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

Kitapta, Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Fedai Turhan'ın da tarifi bulunuyor.

Turhan, kitabın yazılma sürecinde kendisiyle de görüşüldüğünü belirterek, "Mehmet Akif Şen hocamız buraya çok geldi, gitti. Hatta başka ilçelere de birlikte gittik. Pilaki ekmeği, sac pidesi, sarma yaptık, yedik. Ne mutlu bize bir şeyler öğretebildiysek insanlara çok mutlu oldum." dedi.

Turhan, odun ateşinde yöresel bir pide çeşidi olan lames da pişirdi.

Şen'in "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" adlı eserinin birinci cildi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından "Kültürel Değerler", ikinci cildi ise "Geleneksel Lezzetler" başlığında yayımlandı.

Trabzon'un tarihi ve coğrafi özellikleri ile tarımsal üretim ve toplayıcılığa ilişkin bilgilerin yer aldığı birinci ciltte, ekipman, gıda muhafaza yöntemleri, geleneksel ürünler, pide ve ekmek tarifleri, özel günlere ait yiyecek kültürünün yanı sıra gelenek ve görenekler anlatılıyor.

İkinci ciltte ise çorba, pilav, hamur işleri, tatlı ve tatlı içecekler ve ana yemek ile yabani ot ve mantarlardan hazırlanan yemek çeşitlerinin tarifi bulunuyor.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Kültür Sanat
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