Doç. Dr. Burcu Zeybek'ten siyasal reklamcılığa dijital çağ perspektifi

Dijital dönüşüm, siyasal iletişim alanını kökten değiştirerek fikirlerin değil, verilerin rekabet ettiği yeni bir iktidar sahnesi oluşturuyor. Bu dönüşümü kapsamlı biçimde ele alan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Zeybek, "Dijital İktidar: Siyasal Reklamcılığın Geleceği" başlıklı kitabıyla siyasal reklamcılığın geçirdiği dönüşüme ışık tutuyor.

SEÇMEN ARTIK BİR "VERİ ÖZNESİ"

Eser, seçmen davranışlarının analiz edilmesinden algoritmik iktidar kavramına kadar uzanan geniş bir çerçevede, siyasal reklamcılığın dijitalleşme sürecini çok katmanlı bir bakışla ele alıyor. Doç. Dr. Zeybek, çalışmasında seçmenin artık yalnızca bir vatandaş değil, aynı zamanda bir "veri öznesi" haline geldiğine dikkat çekiyor.

Klasik ikna kuramlarından hareketle geliştirilen bu kapsamlı analiz, gözetim kapitalizmi, veri sömürgeciliği, yapay zekâ algoritmaları, hedefli reklamcılık ve sosyal medya temelli propaganda stratejilerini somut örneklerle tartışıyor. Kitapta ayrıca çevrimiçi siyasal reklamcılığın geleceği, etik boyutları ve yasal düzenlemeler de ayrıntılı biçimde irdeleniyor.

"VERİLER SİYASETİN GÜÇ UNSURU"

Doç. Dr. Zeybek'e göre, büyük veri setleri ve algoritmalar artık yalnızca iletişim araçları değil, politik iktidarın yeniden dağıtımını belirleyen stratejik güç unsurları. Bu yönüyle "Dijital İktidar", dijitalleşmenin siyasal alandaki etkilerini anlamak isteyen araştırmacılar, iletişimciler, siyasetçiler ve öğrenciler için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Eser, dijital çağın sunduğu fırsatlarla birlikte getirdiği riskleri de görünür kılarak, okuru siyasal reklamcılığın geleceğine dair eleştirel bir sorgulamaya davet ediyor.