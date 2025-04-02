Diyarbakır'ın 485 Yıllık Atak Ulu Camii Bakımsızlıkla Baş Başa

Diyarbakır'da 485 yıllık Atak Ulu Cami'nin bakımsızlığı dikkat çekiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan 485 yıllık Atak Ulu Camii bakımsızlığıyla dikkat çekerken, caminin yanı başında bulunan menfezler de onarılmayı bekliyor.

Lice ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan Atak Ulu Camii, yapı vakfiyesine göre Emir Ahmed Bey tarafından camisi, medresesi, imaret ve hamamıyla birlikte külliye olarak 1540 yılında inşa edildi. 1845 yılında çıkan yangında hasar gören ve 1875'te onarılan camiye son cemaat mahalli, ıslak hacimler ve 5 oda eklendi. 1975 yılında meydana gelen Lice depreminde de hasar gören cami, 2017-2020 yılları arasında Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda kapsamlı şekilde restore edildi. Günümüzde ise vatandaşlar caminin içinin bakımsızlığından yakınırken, yanı başındaki 16. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilen menfezler onarılmayı bekliyor.

Münir Anuştekin adlı vatandaş, türbe ziyaretinden sonra ibadet için camiye geldiklerini ama caminin içinin içler acısı halde olduğunu söyledi. Atak Cami'nin Lice'nin ulu camisi olduğunu belirten Anuştekin, halıların pislik içerisinde olduğunu ifade etti. Camiye bazı insanların ayakkabılarıyla girdiklerini belirten Anuştekin, "Bakımı yapılırsa insanlar buraya gelip ibadetini yapar, ziyarete gelirler. Buralar tarihi yerlerdir. Burada içki içenler var. Kimse el atmıyor, kimse ilgilenmiyor. Ata yadigarımız camimize sahip çıkmalarını bekliyoruz" dedi.