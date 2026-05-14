Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yıl sonu sergisi

Diyarbakır'da Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin yıl boyunca ilmek ilmek işlediği eserler görücüye çıkartıldı.

Okulun Plastik Sanatlar alanı öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı. Plastik Sanatlar alanı öğretmenleri Açelya Çakan ve Serap Kula rehberliğinde hazırlanan sergide, 28 öğrencinin imzasını taşıyan toplam 44 tablo yer alıyor. Serginin açılış kurdelesini kesen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, stantları tek tek gezerek eserler hakkında hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden bilgi aldı. Genç yeteneklerin sanatsal becerilerinin geliştirilmesinin önemine değinen Atlı, emeği geçen öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı