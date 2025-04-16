Diyarbakır'da liseler arası müzik yarışmasının finali yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da düzenlenen liseler arası müzik yarışmasının finali, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yaklaşık 6 ay süren maratonun ardından kent genelindeki 17 ilçeden finale kalan öğrenciler, Diyarbakır Öğretmenevi Konferans Salonunda sahne alarak yeteneklerini sergiledi.

Yarışma sürecinde önce okullarda, ardından ilçe düzeyinde elemeler yapıldı. İlçe birincileri, Diyarbakır'ın en iyi müzik yeteneklerini temsil etmek üzere finale yükseldi. Finalde büyük bir performans sergileyen Kayapınar ilçesinden Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi öğrencisi Nurpelin Güran, jürinin beğenisini kazanarak birinci oldu. Yarışma, genç yeteneklere kendilerini gösterme fırsatı sunarken, Diyarbakır'ın müzik alanındaki potansiyelini de bir kez daha ortaya koydu. Öğrencilerin heyecanı ve sahne performansları, izleyenlerden büyük alkış aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Koordinatörü Muhammet Tarhan, yarışmanın Diyarbakır'daki 17 ilçe arasında yapıldığını ifade etti. Tarhan, "Tabi bunun uzun bir maratondan gelerek aslında bu yarışmayı düzenledik. 6 ay süren bir yarışmadan bahsediyoruz. Yarışma öncelikle okullarımız kendi içerisinde okul birincilerini seçtiler, akabinde seçilmiş olan okul öğrencilerimiz ilçe bazında kendi aralarında yarıştılar daha sonrasında ise 17 ilçemizden birinci olan öğrencilerimizi toplayarak bugün ise finalimizi gerçekleştirdik" dedi.

Jüri üyelerinin toplamda üç kişi olduğunu ve başkanlığını kendisinin yaptığını ifade eden Tarhan şu ifadeleri kullandı:

"Sevil ve Mustafa hocam bizlere eşlik ediyorlar. Alanında yetkin olan hocalarımızdan oluşuyor. Değerlendirmemizi ise belli bir ölçek hazırladık, değerlendirme ölçeğimize göre öğrencilerin okuma stilleri, entonasyon, sirtone, detone, yöre tavrına uygun olup olmadığını ve benzeri şekilde yorumlayarak puanlamamızı gerçekleştirdik. Yarışmamız aslında birkaç yıldır süregelen bir şekilde devam ediyor bunu aslında ilimizde bir nevi geleneksel bir hale getirmek istiyoruz ve bundan sonra da nasip olursa bu şekilde devam ederek her yıl yarışmamız düzenlemeyi planlıyoruz."

Gelecek sene müzik ortaokulu açma hedeflerinin de olduğunu aktaran Tarhan, "Önümüzdeki yıl aldığımız bilgiye göre bir müzik ortaokulu açılma ihtimali var. Onunla ilgili de yarışmalar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesinden müzik öğretmeni Zozan Özbey, yarışmanın birincisi Nurpelin ile birlikte kasımdan beri çalıştığını söyledi. Özbey, "Bence ben ona tuz, biber oldum diyeyim yeteneğiyle kendi azmiyle zaten buralara geldi. Bir sonraki hedefimiz genel hedefimiz konservatuvara gitmesi bunun dışında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışma birincisi Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesinden Nurpelin Güran ise bu yarışmaya çok emek vererek çalıştığını söyledi. Güran, "Çok uzun zamandır ben bu yarışmaya çalıştım, geçen sene de aynı şekilde bu yarışmaya dahil oldum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok tatlı minik bir heyecan var içimde. Burada olduğum için tüm hocalarıma bana destek veren, benim yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık altı aylık bir süreçte tamamlanan yarışmanın, gelecek yıllarda da geleneksel hale getirilerek devam etmesi bekleniyor.