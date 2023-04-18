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Diyarbakır'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kültür Sanat Haberleri

Diyarbakır'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi Diyarbakır'da dualarla idrak edildi.

Diyarbakır'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

DİYARBAKIR - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi Diyarbakır'da dualarla idrak edildi.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Tarihi Ulu Camii'nde iftar sonrasında düzenlenen Kadir Gecesi programı dolayısıyla vatandaşlar, camiye akın etti. Düzenlenen Kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.

Ailesiyle birlikte kandil gecesini tarihi Ulu Camii'nde geçirmek istediğini dile getiren Muhlis Deveci, "Maneviyatı olan bir aydayız. Bir de Kur'an-ı Kerim'in indiği söylenen Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Manevi duyguların yüksek olduğu, insanların maddiyattan kendini biraz ayıkladığı bir aydayız. Ezan sesini duyduğumuz zaman biraz tefekkür etmiş oluyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Kültür Sanat

Kadir Gecesi Diyarbakır Cami Sur Kültür Sanat Haberler

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