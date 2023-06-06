Diyarbakır'da El Sanatları Sergisi Açıldı

Diyarbakır'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 17 ilçenin halk eğitimi merkezleri ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla düzenlenen serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali katıldı.

Açılışı yapılan sergide kursiyerlerin el emeği göz nuru ile hazırladığı ürünler sergilendi. Su ve beraberindekiler, stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Folklor gösterimi de yapılan programda Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan özel tasarım kıyafetler ve taş atölyesinden çıkan takılar tanıtıldı.