Haberler

Diyarbakır'da "Aile" temalı liseler arası İngilizce tiyatro yarışması tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da lise öğrencilerinin İngilizceyi sanatla buluşturduğu "Young Voices on Stage (Sahnedeki Genç Sesler)" projesi, düzenlenen gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince, "Aile Yılı" dolayısıyla lise öğrencilerinin İngilizceyi yaratıcı ve sanatsal biçimde kullanmaları, drama yoluyla iletişim, özgüven ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi ve aile kavramının sevgi, dayanışma ve kültürel değerler çerçevesinde sahneye taşınması amacıyla yarışma düzenlendi.

Kent genelinde 18 okuldan yaklaşık 190 öğrencinin katıldığı yarışma 1 ay sürdü.

Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunlar, Dicle Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jüri tarafından dil kullanımı, sahne performansı, dekor ve kostüm gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Yarışmada birinci olan Kayapınar Fen Lisesi tiyatro ekibi, Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen gala gecesinde "A Wake-Up Call (Uyanış Çağrısı)" oyunuyla izleyiciyle buluştu.

Tiyatro yarışması, dereceye giren okulların öğrenci ve danışman öğretmenlerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, ilçe milli eğitim müdürleri, akademisyenler, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

Toprağa gömülü füzeler çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı