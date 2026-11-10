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Diyarbakır Çüngüş'te menengiçler kavrulup öğütülerek kahveye dönüştürülüyor

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Diyarbakır Çüngüş'te menengiçler kavrulup öğütülerek kahveye dönüştürülüyor Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Çüngüş'te menengiçler kavrulup öğütülerek kahveye dönüştürülüyor
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sonbaharda toplanan menengiçler yıkanıp kurutulduktan sonra kavrulanarak öğütülüyor ve kahveye dönüştürülüyor. Handere mezrası sakini Abbas Subaşı, doğal Çüngüş menengiç kahvesine çevre il ve ilçelerden yoğun talep olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde menengiç kahvesi yapımına başlandı.

Çüngüş ilçesi Karakaya Mahallesi Harmantepe mezrasında hasat edilen menengiçler, çeşitli aşamalardan geçirilerek menengiç kahvesine dönüştürülüyor. Sonbahar mevsiminde toplanan menengiçler, bazen kavrularak kahvenin yanında kuruyemiş olarak, bazen de öğütülerek kış mevsiminde kahve olarak tüketiliyor. Meşe ağaçlarının yoğun olduğu, engebeli Çüngüş arazi coğrafyasında doğal ortamda yetişen menengiçler, yöre halkı tarafından çok seviliyor. Ağaç dalında mor ve kırmızı olan menengiçler, toplandıktan sonra suyla yıkanıp güneşte kuruması için damlara örtü üzerlerine seriliyor. Kuruyan menengiçler tepsiye dökülerek soba veya ateş üzerinde kavruluyor. Kavrulan menengiçler, makinelerde öğütülerek menengiç kahvesine dönüştürülür.

Handere mezra sakinlerinden Abbas Subaşı, her yıl menengiç kahvesi yaptığını, köylerinde menengiç kahvesinin çok meşhur olduğunu söyledi. Subaşı, doğal Çüngüş menengiç kahvesine çevre il ve ilçelerden de yoğun talebin olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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