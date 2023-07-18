Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 'Huzur Hanem' Buluşmaları'nda 'Bağırmayan Anneler' Söyleşisi Yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Huzur Hanem' buluşmaları kapsamında yazar Hatice Kübra Tongar tarafından 'Bağırmayan Anneler' söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve Tongar, katılımcılar için kitaplarını imzaladı.