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Diyarbakır, Bayram Tatilinde 300 Bin Ziyaretçi Ağırladı

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Diyarbakır, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı. Tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken şehir, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Diyarbakır 9 günlük bayram tatilinde 300 bine yakın ziyaretçi ağırladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi asırlık surları, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Meryem Ana Kilisesi, Zerzevan Kalesi, Sülüklü Han, Deliler Hanı gibi, çok sayıda tescilli yapı, gıda ve ürünleriyle yerli ve yabancı turist çekiyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yaklaşık 300 bin ziyaretçi, kentte gelerek tarihi atmosferi görme fırsatı buldu.

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki DerneğiYönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, İhlas Haber Ajansı muhabirine, Diyarbakır'ın hak ettiği yerde olmadığını, yavaş yavaş istedikleri rakamlara ulaştıklarını söyledi.

Aksu, 9 gün sürede 300 bin kişinin gelmesi çok sevindirici olduğunu belirterek, "Diyarbakır, keşfedilmemiş bir hazine. Sur içi başlı başına açık tarih stüdyosu. İnsanlar gezdikleri zaman görüyorlar. 900'e yakın tescilli yapı var. Dünyada böyle bir şehir yok. Herkes her geldiğinde hayran kalıyor. Diyorlar, 'Biz, Diyarbakır'ı gezdiğimiz zaman tarihi yaşıyoruz' Burada kültür, tarih, ruh her şey var. Biz, bu rakamların çok ilerisini istiyoruz. Hanlar, hamamlar, camiler, medreseler, kiliseler, her tarafında tarihin yazıldığı surlar. Her tarafından tarih ve kültür var" dedi.

Eskişehir'den gelen ziyaretçi Oğulcan Ertal, eşi ve arkadaşlarıyla geldiğini ifade ederek, "Diyarbakır'ı çok beğendik. Hem tarih, hem kültür olarak hem de yemekleri gerçekten çok güzel. Bugün döneceğiz, 4 günden beri buradayız. Bu süre zarfında Ongözlü Köprü, Sur içi, Diyarbakır'ı gezdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Kültür Sanat
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