Üye Girişi
Haberler
Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Gazze için ateşkeste sona gelindi! İşte anlaşmanın detayları
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak

Ateşkese adım adım! İsrailli bakan tarih verdi
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Türkiye ile yeni bir tarih yazdık
ABD'yi sarsan yangınlarının ilerleyişi gün gün görüntülendi

NASA görüntülerine yansıdı! İşte yangınların gün gün ilerleyişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu Yorumlarını Paylaştı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu Yorumlarını Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzincan'daki 4-6 yaş Kur'an kursuna giden bir annenin olumlu görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşarak, kursların aileler ve çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzincan İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursuna çocuğunu gönderen bir annenin kursa dair görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, yorumların kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanında açtıkları 4-6 yaş Kur'an kurslarının hem aileler hem de çocuklar tarafından büyük bir teveccühle karşılanmaya devam ettiğini belirtti.

Erzincan'da çocuğunu 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderen bir annenin güzel yorumlarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Erbaş, kursların açılışından bugüne emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Erbaş'ın paylaşımında, çocuğunu 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderen annenin görüşlerini anlattığı video da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.