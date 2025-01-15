Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu Yorumlarını Paylaştı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzincan'daki 4-6 yaş Kur'an kursuna giden bir annenin olumlu görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşarak, kursların aileler ve çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzincan İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursuna çocuğunu gönderen bir annenin kursa dair görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, yorumların kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanında açtıkları 4-6 yaş Kur'an kurslarının hem aileler hem de çocuklar tarafından büyük bir teveccühle karşılanmaya devam ettiğini belirtti.
Erzincan'da çocuğunu 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderen bir annenin güzel yorumlarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Erbaş, kursların açılışından bugüne emek veren herkese teşekkürlerini iletti.
Erbaş'ın paylaşımında, çocuğunu 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderen annenin görüşlerini anlattığı video da yer aldı.