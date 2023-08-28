Dinler Arası İttifak Konferansı: Tek Dünya, Tek Aile, Tek Geleceğe Doğru

İstanbul Rum Patrikhanesi ve Interfaith Alliance for Safer Communities (Güvenli Toplumlar için Dinler Arası İttifak) işbirliğinde düzenlenen konferansta iklim krizi ve yabancı düşmanlığı gibi meseleler ele alındı. Konferansta din liderleri ortak değerlere dayanan eylemlerle dönüşüm sağlanabileceğini vurguladılar.

İstanbul Rum Patrikhanesi ve Interfaith Alliance for Safer Communities (Güvenli Toplumlar için Dinler Arası İttifak) işbirliğinde düzenlenen "Eylemde Ortaklıklar: Tek Dünya, Tek Aile, Tek Geleceğe Doğru" konferansında dünyayı tehdit eden iklim krizi ve yabancı düşmanlığı gibi meseleler ele alındı.

Taksim'deki bir otelde "Hıristiyan-Müslüman akademik diyaloğu" kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, medeniyetlere beşiklik eden, kültürleri besleyen dünyanın artık her zamankinden daha önemli bir kavşakta olduğunu, eşi benzeri görülmemiş tehlikelerle kuşatıldığını söyledi.

Bartholomeos, artan iklim olayları, yaşam çeşitliliğinin azalması, çevresel krizler, silahlanma çağrıları gibi tehlikeler olduğunu belirterek, "Sürekli olarak şunu tekrarladık, dünya bizim değil, bu bir hediyedir ve ona saygı duymalıyız, gelecek nesiller için dünyayı koruma konusunda ahlaki yükümlülüğümüz var. İnanç liderleri ve toplulukları olarak bu çağrıya yanıt verecek benzersiz bir konumdayız." dedi.

Diyaloğun somut eylemlerle ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan Bartholomeos, ortak değerlere dayanan girişimler aracılığıyla hem bireysel hem de kolektif düzeyde dönüşüme ilham verilebileceğini kaydetti.

İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, konferansın İstanbul'da düzenlenmesinin önemine işaret ederek, "Asırlardır bir arada yaşamış insanların, dinlerin ve hiçbir münakaşaya meydan vermeden dünyanın en huzurlu kentlerinden birisi olması sebebiyle İstanbul seçimi çok güzel olmuş. Bu toplantıdaki çalışmaların ortaya çıkaracağı sonuçların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Kur'an'ın yakılması nefrete teşvik ediyor"

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, İslamofobi, Hıristiyan düşmanlığı, antisemitizm gibi yabancı düşmanlığının büyük tehditler içerdiğini söyledi. Paşazade, "Bazı Avrupa ülkelerinde mukaddes kitabımız Kur'an'ın yakılması, halkları, dinleri ve cemiyetleri nefrete teşvik ediyor. Bu vaziyet ciddidir ve buna karşı durulmalı." şeklinde konuştu.

İklim değişikliği, gıda güvenliği, çatışmalar ve barışın inşası, çocuk istismarının önlenmesi, nefret söylemi gibi konuların ele alındığı konferans, yarın sona erecek.

Konferansta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, gerek İslam alemiyle gerekse Yahudi diniyle akademik diyaloğ içinde olduklarını söyledi.

Bartholomeos, "Tek Allah'a inanan dinin temsilcileri olarak karşılık buluyoruz ve bu diyaloğlarımızı senelerdir yürütüyoruz. Hindistan'da bu sene G20 toplantısı olacak. Bu toplantıya hazırlık olarak bugünkü toplantımızı İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir konu üzerinde konuşuyoruz. Tek dünya, tek aile, tek gelecek konusu. Hepimiz bu yeryüzü üzerinde yaşıyoruz. Maksadımız barış ve huzur içinde yan yana yaşamak." değerlendirmesini yaptı.

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