Dilek Yalçın'ın 'I Declare Peace' Sergisi Miami'de Açıldı

Sanatçı Dilek Yalçın'ın, "I Declare Peace" (Barış İlan Ediyorum) adlı sergisi Moxy Miami Wynwood'da sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğu ile işbirliğiyle hazırlanan sergi, 29 Ekim'de sona erecek.

Sergilenen koleksiyon, Yalçın'ın barışı acil ve somut bir eylem olarak ele alan disiplinlerarası "I Declare Peace" projesinin bir parçası.

Sanatçının, kuş sürüleri veya atlıkarıncalar gibi evrensel sembolleri resimler, enstalasyonlar ve video çalışmaları aracılığıyla kişisel hafıza, ritüel ve kültürel mirasla birleştirerek yeniden yorumladığı eserler sergide görülebilir.

Resim, enstalasyon ve video alanlarında çalışmalara imza atan Yalçın, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaş ilan edilebiliyorsa, barış da ilan edilebilir. Hayal edecek ve ısrar edecek kadar da cesur olalım." ifadelerini kullandı.