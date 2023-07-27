Dikili Kitap Günleri 100. Yılında Cumhuriyet Temasıyla Başlıyor

Dikili Belediyesi ile Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle düzenlenecek olan Dikili Kitap Günleri, bu yıl '100. Yılında Cumhuriyet' temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte birçok yayınevi, sanatçı, yazar ve siyasetçi yer alacak. Ayrıca Dikili'de yaşayan şair ve yazarlar da kitaplarını imzalayacaklar. Türk sinemasının değerli sanatçısı Türkan Şoray da onur konuğu olarak katılacak.

Dikili Belediyesi ile Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle 29 Temmuz-6 Ağustos arasında düzenlenecek Dikili Kitap Günleri, bu yıl "100. Yılında Cumhuriyet" temasıyla kapılarını açıyor.

Dikili 75. Yıl Parkı'nda 9 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak etkinliğe çok sayıda yayınevi katılacak. Türkiye'nin tanınmış sanatçılarının, yazarlarının ve siyasetçilerin katılacağı etkinlikte, söyleşi ve imza günleri düzenlenecek. Ayrıca Dikili'de yaşayan şair ve yazarlar da kitaplarını imzalayacaklar.

Türk sinemasının değerli sanatçısı, oyuncu, senarist, yönetmen ve yazar Türkan Şoray'ın onur konuğu olarak katılacağı 2. Dikili Kitap Günleri'nde Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Çiğdem Toker, Kadri Gürsel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Timur Soykan gibi sanat, edebiyat ve basın çevresinde önemli yere sahip olan pek çok isim hayran ve okurlarıyla bir araya gelecek. Türk siyasetinin önemli isimleri düşüncelerini paylaşacak.

BAŞKAN KIRGÖZ: CUMHURİYET'İMİZİN 100. YILINA YAKIŞACAK BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Dikili Belediyesi olarak, Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliği ile 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 2. Dikili Kitap Günleri'nin temasını '100. Yılında Cumhuriyet' olarak belirledik. 9 gün boyunca, eşsiz günbatımı eşliğinde Dikili sokaklarında, denizden gelen meltem rüzgarının iyot kokusuyla beraber kitap kokularının yayılacağı etkinliğimizde ülkemizin değerli sanatçılarını, aydınlarını, siyaset insanlarını kitapseverler ile bir araya getiriyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyet'imizin 100. yılında düzenleyeceğimiz 2. Dikili Kitap Günleri'ne tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.