Didim Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen, Didim'in Arkeolojik Mirası, Didim'de Turizm ve Yaşam konulu 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda jüri değerlendirme toplantısı yapıldı. Yarışmanın sonuçları 21 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak ve dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 1 Eylül 2023 tarihinde yapılacak sergi ve törenle alacaklar.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen, Didim'in Arkeolojik Mirası, Didim'de Turizm ve Yaşam konulu 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda jüri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen, Didim'in Arkeolojik Mirası, Didim'de Turizm ve Yaşam konulu 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular sona erdi. Yarışma kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi için Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda jüri değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya arkeolog Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Aykan Özener, arkeolog Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, yüksek mimar ve fotoğraf sanatçısı Liane Linda Bencuya, İFOD Yönetim Kurulu Başkanı ve fotoğrafçı Seda Şengök, İFOD Yönetim Kurulu Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Tayfun Kocaman ve Didim Belediye Başkan Yardımcısı yüksek mimar E. Öznur Gündoğdu katıldı.

21 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak sonuçlara göre, birinci olan yarışmacı 6 bin lira, ikinci olan yarışmacı 5 bin lira ve üçüncü olan yarışmacı 4 bin liralık ödülün sahibi olacak. Dereceye giren yarışmacılar, 1 Eylül 2023 Cuma günü yapılacak sergi ve tören ile ödüllerini alacak.