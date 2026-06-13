Haberler

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçe jandarma komutanı ve beraberindeki personeli makamında kabul ederek başarılar diledi.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Alkan Sayılır ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Türk Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kaymakam Atış; jandarmanın devletin bekası, ülkenin huzuru, vatandaşın can ve mal güvenliği için canı pahasına çalıştıklarını ifade etti.

Jandarmanın kuruluşundan beri devlet ve millet için önemli görev üstlendiğini belirten Atış, özverili çalışmalarından dolayı jandarma personeline başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi

Kalabalığın arasında görünce dayanamadı! Yaptığına beğeni yağıyor
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar

Sınava dakikalar kala kriz! Öğrencileri içeri almadılar
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi

MİT, vatandaşların korkulu rüyası olan şebekeyi çökertti

Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı