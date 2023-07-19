Devrim Erbil Bodrum'da Kişisel Sergi Açtı

ÇAĞDAŞ Türk resim sanatının dünyaca ünlü ismi Devrim Erbil, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Bodrum'da Devrim' konulu kişisel sergi açtı. Erbil, sergide 20 eserine yer verdi.

Türk resim tarihinin en başarılı sanatçılarından birisi olan Prof. Devrim Erbil'in 'Bodrum'da Devrim isimli kişisel sergisi, dün Bodrum Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'nin karşısındaki 'Gallery Art Port'da açıldı. Usta sanatçının sergisi 'Bodrum'da Devrim', içerisinde birbirinden farklı tekniklerin kullanıldığı birçok özel yapıttan oluşuyor. Açılan sergiye onlarca sanatsever katıldı. Sanatseverler usta isim Erbil'le bol bol fotoğraf çektirirken, eserlerini de fotoğraflayarak sergiyi ölümsüzleştirdi. Prof. Devrim Erbil'in 20 eserin sergilendiği serginin 13 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

'BODRUM SANAT KENTİ OLSUN'

Serginin açılışında konuşan Devrim Erbil, Sevgi dolu, sanat dolu bir ortamda insan hem dostlarıyla karşılaşıyor hem de Bodrum'da çalışmanın çok özel bir ortam olduğunu biliyorum. 'Bodrum'un bir sanat kendi olsun' diye büyük çaba gösteriyorum. Yeni bir galeri açıldığı zaman ve sanat için yeni bir heyecan olduğu zaman o benim için büyük bir coşku kaynağı oluyor. Çünkü bizim zamanımızda bunları yapacak kimseler yoktu. İdealist bir ortamda yetişmenin heyecanıyla hep 'Sanat' diyoruz, 'Özgürlük' diyoruz, 'Yaratıcılık' diyoruz. O nedenle dostlarımı görmekle bu sergi amacına ulaşmış oluyor. Amacım sanat her yere ulaşması. Bodrum'da da bunu yapmaya çalışacağız. Buradaki eserlerimde Bodrum var dedi.

Bundan sonraki eserlerinde ise sadece İstanbul'un değil dünya başkentlerinin olacağını belirten Erbil, yaşadığım ortamın heyecanını bütün sanatseverlere duyurmaya çalışacağım diye konuştu.