Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali'nin meşalesi ateşlendi. Festivalde yerli ve yabancı folklor grupları, İlber Ortaylı söyleşisi ve Haluk Levent-Zeynep Avcı konserleri yer alacak.

- Devrek'te festival meşalesi ateşlendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "32. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" etkinliklerinde festival meşalesi ateşlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl 32. düzenlenen "Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivalinin meşalesi protokolün ve davetlilerin katılımı ile Cumhuriyet Alanında ateşlenerek etkinliğin ilk startı verilmiş oldu. Karşıyaka Çomaklar Mevkiinden kortej yürüyüşü ile başlayan ve Cumhuriyet Alanında bulunan tören alanında çelenklerin konulması saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın ardından başlayan program protokol üyelerinin yine aynı yerde ki festival meşalesi ateşinin yakılması ile birlikte programın ilk ayağı başlamış oldu.

Üç gün sürecek olan festival etkinliklerinde yerli ve yabancı folklor gruplarının yanı sıra Tarih Profesörü İlber Ortaylı söyleşisi, sanatçılar Haluk Levent ve Zeynep Avcı'da verecekleri konserlerle festivale renk katacak.

Düzenlenen etkinliğe ilçe ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.