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Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın Vefatının 29. Yılında Anma Programı Düzenlendi

11 Aralık 2023 23:18 Güncelleme: 23:20 Abone Ol

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın vefatının 29. yılında Safranbolu'da anma programı düzenlendi. Programda Ataman'ın hayatı sinevizyon gösterisiyle anlatıldı ve çeşitli sanatçılar eserler seslendirdi. Kadın ve erkek halk oyunu ekipleri de gösteriler sundu.