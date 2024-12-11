Deveran Geleneksel Türk Sanatları Sergisi Açıldı

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında açılan, hat, çini ve minyatürlerden oluşan Deveran Geleneksel Türk Sanatları Sergisi misafirlerini bekliyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmalar Enstitüsü tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı işbirliğiyle oluşturulan sergi, SÜ Müzesi Konferans Salonu'nda açıldı.

SÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Akar, karma 50 eserden oluşan serginin açılışında, sergide fakültenin farklı disiplin alanlarındaki öğrencilerin eserlerinin yer aldığını söyledi.

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümüne odaklanarak fikirlerin oluştuğunu anlatan Akar, "Yeni eserler ve arşivdeki eserlerin bütünüyle oluşturulan sergi, daha önce eser vermiş mezunlarımız ve devam etmekte olan öğrencilerle beraber oluşturuldu." dedi.

Açılışa, dekan yardımcıları, öğrenciler ve misafirler katıldı.

Sergi, 17 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.