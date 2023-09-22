Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Diyarbakır Dicle Üniversitesinde yapılacak olan 'Kerpiç Sempozyumu' için Zile Mahallesi'ndeki kerpiç evleri tanıtmak üzere incelemelerde bulundu.

Develi'nin Zile Mahallesi'ndeki kerpiç evler 'Kerpiç Sempozyumunda' tanıtılacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Kubilay Çağatay, Dr. Gözde Kuzu Dinçbaş ve Dr. Mahsume Hanzade ileriki aylarda Diyarbakır Dicle Üniversitesinde yapılacak olan 'Kerpiç Sempozyumu' için Zile Mahallesi'ndeki kerpiç evleri sempozyumda tanıtmak için incelemelerde bulundu. İnceleme öncesi akademik heyeti makamında ağırlayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; yeni teknolojiyle birlikte kerpiç kullanarak, Develi'ye özgü yeni yapıların kazandırılması hususunda istişarelerde bulundular. - KAYSERİ