Derya Uluğ, Van Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Derya Uluğ, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.

İpekyolu ilçesindeki Van Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Uluğ, binlerce hayranıyla buluştu.

Ünlü sanatçı, "Sana Çıkıyor Yollar", "Okyanus" ve "Yansıma" gibi en sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

Uluğ, kadın cinayetlerine dikkati çekerek, "Geçenlerde bir kız kardeşimiz öldürüldü. Beyler, kız arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, annelerinize çiçek gibi davranmanızı istiyorum. Kadın sevildiği yeri güzelleştirir." dedi.

Van'da konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Uluğ, "Uzun zamandır Van'a gelmeyi çok istiyordum. Bizi sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.