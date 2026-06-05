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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Konuşmasında birlik, demokrasi ve adalet vurgusu yaparak, siyasi rakiplerin düşman olmadığını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Dervişoğlu, Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, festivallerin hem geçmişten günümüze hem de günümüzden geleceğe kültür köprüleri oluşturduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de yaşananlara yaklaşımından dolayı kendisine ve partisine teşekkür ettiğini belirten Dervişoğlu, tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirdiğini ifade etti.

Dervişoğlu, milletin birliğini, vatanın bütünlüğünü, demokrasiyi, hukuku ve adaleti çiğnetmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Siyaseten istifade edilebilecek alanlar bulduk diye o alanları doldurmaya çalışan bir siyasi üslubun mümessili olmayacağız. Farklı fikirlerden olan insanların fikir ayrılıklarını derinleştirerek bundan siyaseten nemalanmaya kalkışmayacağız. 'Hepimiz aynı gemideyiz' diye nutuk atar dururuz. Hepimiz aynı gemideyiz, elhak doğrudur ama unutmayın, aynı denizdeyiz ve deniz Türk milletidir, deniz Türk vatanıdır, deniz Türk bayrağıdır."

Dervişoğlu, siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil rakibi olduğunu, bu rekabetin de milletin iradesine müracaat edilerek sonuçlandırıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin, her çalkantının içinden çıkmaya muktedir bir demokrasi birikimine sahip olduğunu anlatan Dervişoğlu, her zaman hakkın, hukukun, adaletin, eşitliğin ve kardeşliğin yanında durma iradesini sergileyeceğini kaydetti.

CHP Mersin milletvekilleri Talat Dinçer ve Gülcan Kış, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'ın da konuşma yaptığı festivalde halk oyunları gösterisi yapıldı, yarışmalar düzenlendi.

Daha sonra Mut Belediyesini ziyaret eden Dervişoğlu, Belediye Başkanı Murat Orhan ile basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
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