Haberler

İzmir’den Hatay’a Bisikletle Vefa Yolculuğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, deprem farkındalığı oluşturmak ve depremde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bisikletle Hatay'a gidecek Orhan Kotluk için uğurlama töreni yapıldı.

İzmir'de, deprem farkındalığı oluşturmak ve depremde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bisikletle Hatay'a gidecek Orhan Kotluk için uğurlama töreni yapıldı.

" İzmir'den Hatay'a vefa pedalı" sloganıyla yola çıkacak Kotluk için İzmir Mardinliler Federasyonu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Burada açıklama yapan Kotluk, yolculuğun iki hafta süreceğini ve 1100 kilometre yol katedeceğini söyledi.

Şehitler için 2005 yılından bu yana pedal çevirdiğini belirten Kotluk, şunları kaydetti:

"Hatay Valiliği, Mustafa Kemal Üniversitesi ile depremzedeleri ziyaret edeceğim. Benim nazarımda manevi duygusu çok yüksek bir yolculuk olacak. 1100 kilometrelik yolun bütün zorluğunu, sıcağını, soğuğunu, maneviyatla üstesinden geleceğim. Tüm güçlüklere karşı o yolu gideceğim. Daha önce Kahramanmaraş'a pedal çevirmiştim. Şehitlerimizin anısına, onları unutmadığımızı hissettirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu organizasyona destek verenlere teşekkürlerimi iletiyorum."

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de deprem şehitlerinin anısı için Hatay Valiliği'ne ulaştırılması amacıyla Kotluk'a Türk bayrağı teslim etti.

Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını vurgulayan Şahin, "Bu anlamlı vefa yolculuğu yalnızca bir bisiklet turu değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlü bir göstergesidir. Böyle sıkıntılı bir dönemde bu anlamlı organizasyona öncülük edilmesi son derece manidardır. İnşallah bütün Türkiye'ye mesaj olur. Deprem şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve onların emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Törene, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende, depremde hayatını kaybedenler için lokma hayrı yapıldı.

Orhan Kotluk, 15 Haziran Pazartesi günü, Hatay'a gitmek için pedal çevirmeye başlayacak.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Husumetlisine sokak ortasında pusu kurup kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz

AK Partili Yayman’dan Terörsüz Türkiye için kritik açıklama: Yakında yeni adımlar atılacak

Yayman'dan Terörsüz Türkiye mesajı
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı