Depremzede mozaik sanatçısından eserlerine '3 boyutlu' dokunuş
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Eser Mansuroğlu, depremde kaybettiği ailesinin anısını yaşatmak için geliştirdiği 3 boyutlu mozaik teknikleriyle geleneksel sanata modern bir dokunuş yapıyor. Atölyesinde bu teknikle yaratmış olduğu eserler büyük ilgi görüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki sanatçı Eser Mansuroğlu, geliştirdiği 3 boyutlu teknikle geleneksel mozaik sanatına modern yorum katıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde atölyesi yıkılan, annesi ve kardeşini kaybeden Mansuroğlu, bir süre işine ara vermek zorunda kaldı.

Mansuroğlu, daha sonra Hatay Valiliği tarafından kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda kendisine tahsis edilen atölyeye yerleşerek sanatını yeniden icra etmeye başladı.

Atölyesinde mozaikten süs eşyaları, anahtarlıklar, duvar kaplamaları ve tablolar yapan Mansuroğlu, 12 yıl önce başladığı sanatına yenilik katmak amacıyla farklı arayışlara yöneldi.

Bu kapsamda taşları katmanlar halinde yapıştırarak eserlerine derinlik ve gölge etkisi oluşturan sanatçı, geliştirdiği "3 boyutlu" teknikle mozaik sanatını yenilikçi yaklaşımla yapmayı sürdürüyor.

Evinin enkazından çıkan parçayı eserinde kullandı

Eser Mansuroğlu, AA muhabirine, hobi olarak başladığı mozaik sanatının zamanla hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Antakya'da mozaik sanatını 3 boyutlu olarak icra ettiğini dile getiren Mansuroğlu, şöyle konuştu:

"Her zaman farklı tasarımlar düşünüyordum. Depremde atölyemin yıkılmasıyla Kültür Sanat Çarşısı'na taşındıktan sonra bu fikri hayata geçirdim. Yapımı oldukça zahmetli, bir eser yaklaşık bir ayda tamamlanıyor, kuruma süreci ve işçiliği diğer mozaiklere göre daha zor. İnsanlar eserleri görünce çok şaşırıyor, 'daha önce böyle bir şey görmedik' diyorlar, ilgi çok güzel."

Mansuroğlu, üç boyutlu çalışma kapsamında depremde kaybettiği annesi ve kardeşinin anısına da bir tablo yaptığını belirtti.

"Kırıldığımız Yerden Yeşereceğiz" adını verdiği tablosunda aile evinin enkazından çıkardığı çatı parçasını kullandığını anlatan Mansuroğlu, "Bu eserde kullandığım kiremit, doğduğum evden kalan tek parça. Depremde annemi ve kardeşimi kaybettim. Bu kiremidi atmadım, 'Bunu ölümsüzleştireceğim' dedim. Bir parçasını anneme, bir parçasını kardeşime adadım. Daha sonra bunu bir esere dönüştürerek 'Kırıldığımız Yerden Yeşereceğiz' ismini verdim. Benim için çok özel olduğu için bu eseri satmıyorum." diye konuştu.

Mansuroğlu, 3 boyutlu teknikle geleneksel mozaik sanatını harmanlayarak yaptığı çalışmalarının sanatseverler tarafından da ilgi gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Kültür Sanat
