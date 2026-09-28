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Denizli Pamukkale'de Celal Karatüre ve ekibi Hierapolis'te ilahi okudu

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Denizli Pamukkale'de Celal Karatüre ve ekibi Hierapolis'te ilahi okudu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Pamukkale İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda Celal Karatüre ve ekibi Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda ilahi seslendirdi. 27 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından başlayan program, katılımcılara tarihi atmosferde manevi anlar yaşattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Pamukkale İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen manevi programda Celal Karatüre ve ekibi ilahi seslendirdi. Binlerce yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen programda, ilahilerle katılımcılara huzur ve muhabbet dolu anlar yaşatıldı.

Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi öncülüğünde düzenlenen program, 27 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi (Külliye) Camii'nde başladı. Programın devamında katılımcılar, Hierapolis Antik Kenti'ndeki binlerce yıllık antik tiyatroda bir araya geldi. Tarihi mekanda Celal Karatüre, Hasan Koşucu ve İsa Pınar "Ben Bu Amellerim ile Giremem O Cennetine" ilahisini seslendirdi. Antik tiyatronun tarihi atmosferinde yankılanan ilahiler, vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi.

Tarihi atmosferde manevi buluşma

Pamukkale İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, ilahiler aracılığıyla birlik, beraberlik, huzur ve muhabbet duyguları ön plana çıktı.Binlerce yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilen program, katılımcılara farklı ve anlamlı bir manevi buluşma yaşattı. İlçe Müftüsü Çörekçi, seslendirdikleri ilahilerden dolayı Karatüre ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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