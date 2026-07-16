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Tarihi çeşmenin çatısı tehlike altında

Tarihi çeşmenin çatısı tehlike altında
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Denizli'nin Buldan ilçesinde koruma altındaki Kesen Çeşmesi'nin çatısı, duvardan kayarak çökme tehlikesi oluşturuyor. Vatandaşlar yetkililerden acil önlem istiyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan tarihi çeşmenin çeşme çatısı, kayma nedeniyle çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Buldan'a bağlı Yeşildere Mahallesi Dokuma Pazarı Caddesinde bulunan, koruma altındaki Kesen Çeşmesinin çatısı, üstünde dayandığı duvardan yaklaşık 15 santimetre civarında kaydı. Çatının taşıyıcısı olan öndeki duvardan ayrılmasının neredeyse an meselesi olduğunu iddia eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

2002 yılında İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit kapsamına alınarak koruma altına alınan tarihi Kesen Çeşmesinin çatısının tehlike arz etmesinin bölge sakinlerini de tedirgin ettiğin kaydeden Abdullah Çelik, "Burada çocukların oynadığı, pek çok insanın gölgesinde soluklandığı dikkate alındığında yaşanabilecek bir facia olmaması için bir an önce önlem alınmalı" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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