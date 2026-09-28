Denizli'de Mukaddes Emanetler Sergisi açıldı, bir hafta ziyaret edilebilecek

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Denizli Valiliği himayesinde, Denizli İl Müftülüğü koordinesinde ve Hacı Ahmet Pakel Vakfı'nın destekleriyle hazırlanan "Mukaddes Emanetler Sergisi", düzenlenen törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Ana Konferans Salonu fuaye alanındaki serginin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştirildi. İl Müftüsü Vekili Bayram Yılmaz'ın konuşmasının ardından serginin açılışı Denizli Valisi Yavuz Selim Koşger ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından yapıldı.

Eserler hakkında bilgi verildi

Kutsal emanetlerin korunması ve taşınmasında görev alan Erol Güzel, Vali Köşger ve beraberindeki protokol üyelerine sergide yer alan eserler hakkında bilgi verdi. Güzel, eserlerin tarihçesi ve taşıdığı manevi değerleri anlattı. Sergide, Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'in yanı sıra kutsal beldelerden getirilen ve İslam tarihine ışık tutan çeşitli eser ve hatıralar yer alıyor.

Bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek serginin, vatandaşlara mukaddes emanetleri yakından görme ve bu eserlerin taşıdığı manevi atmosferi tanıma imkanı sunacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı