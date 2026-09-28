Haberler

Denizli'de Mukaddes Emanetler Sergisi açıldı, bir hafta ziyaret edilebilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'de Mukaddes Emanetler Sergisi açıldı, bir hafta ziyaret edilebilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Valiliği himayesinde, İl Müftülüğü koordinesinde ve Hacı Ahmet Pakel Vakfı’nın destekleriyle hazırlanan Mukaddes Emanetler Sergisi törenle açıldı. Sakal-ı Şerif ve kutsal beldelerden getirilen eserlerin yer aldığı sergi, bir hafta ziyaret edilebilecek.

Denizli Valiliği himayesinde, Denizli İl Müftülüğü koordinesinde ve Hacı Ahmet Pakel Vakfı'nın destekleriyle hazırlanan "Mukaddes Emanetler Sergisi", düzenlenen törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Ana Konferans Salonu fuaye alanındaki serginin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştirildi. İl Müftüsü Vekili Bayram Yılmaz'ın konuşmasının ardından serginin açılışı Denizli Valisi Yavuz Selim Koşger ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından yapıldı.

Eserler hakkında bilgi verildi

Kutsal emanetlerin korunması ve taşınmasında görev alan Erol Güzel, Vali Köşger ve beraberindeki protokol üyelerine sergide yer alan eserler hakkında bilgi verdi. Güzel, eserlerin tarihçesi ve taşıdığı manevi değerleri anlattı. Sergide, Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'in yanı sıra kutsal beldelerden getirilen ve İslam tarihine ışık tutan çeşitli eser ve hatıralar yer alıyor.

Bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek serginin, vatandaşlara mukaddes emanetleri yakından görme ve bu eserlerin taşıdığı manevi atmosferi tanıma imkanı sunacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Tunceli Ovacık'ta yaban domuzu Mercan Deresi'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti

Görüntüler Türkiye'den! Akıntıya karşı uzun süre savaştı
23 yaşında 317 suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler

317 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de 'Abi kapıyı tut' deyip dükkana sığındı! 15 yaşındaki çocuk saklandığı raftan çıkarılıp darp edildi

'Abi kapıyı tut' deyip rafın arkasına saklandı! Sonrası kamerada
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı

Eski oda arkadaşını bıçakladı! Sonra 112'yi kendisi aradı
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'i rezil ettiler
SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı

Beklenen açıklama geldi! Bu karar yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama