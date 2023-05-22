Denizli'de kursiyerlerin yaptığı kuş yuvaları ağaçlar ve binaları süslüyor

Denizli'de Pamukkale Halk Eğitim Merkezinde uygulanan proje kapsamında kursiyerlerin yaptığı rengarenk kuş yuvaları, kent merkezindeki ağaçlara ve bazı binalara yerleştirildi.

Denizli'de Pamukkale Halk Eğitim Merkezinde uygulanan proje kapsamında kursiyerlerin yaptığı rengarenk kuş yuvaları, kent merkezindeki ağaçlara ve bazı binalara yerleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde bir araya gelen kursiyerler, ahşap kuş yuvaları hazırladı. Bu yuvalar kentin merkezinde belirlenen noktalara asıldı.

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş, AA muhabirine, vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

Şu ana kadar 100 kadar yuvayı imal edip birçok noktaya astıklarını belirten Mutlubaş, "Amacımız çevremize katkı sunmak." dedi.

Mutlubaş, sahipsiz hayvanlar için de çalışmalar yaptıklarını ifade etti.