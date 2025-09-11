Deniz Say'ın 'Bir Zamanlar Başka Şey' Sergisi Açıldı

Sanatçı Deniz Say'ın, atık malzemelerden yaptığı eserlerin yer aldığı kişisel sergisi "Bir Zamanlar Başka Şey" açıldı.

Sokratin Arts and Culture'ün ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, sanatçının yıllardır biriktirdiği giysi, ambalaj, dergi ve gündelik malzemeleri dönüştürerek oluşturduğu 41 eseri bir araya getirdi.

Açılışta konuşan Sokratin Arts and Culture Kurucusu Pınar Kandemir, kuruluşun bir yıldır kültür-sanat faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, "Sanatı toplumun her katmanına yaymaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz bunun için. Dolayısıyla kurulduğumuz günden beri bir sanat galerisi olmanın çok ötesinde işlev sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Bir sanatçı için aynı teknik ve aynı durağan kalıplarla devam etmek yerine farklı arayışlar içinde olmanın "çok büyük cesaret işi" olduğunu belirten Kandemir, "Biz burada iki ay süresince Deniz Say'ın eserlerine ev sahipliği yapacağız. Bu sürede özellikle öğrencileri burada ağırlayarak geri dönüşüm, ileri dönüşüm, çevre duyarlılığı noktasında pek çok aktivite yürüteceğiz." diye konuştu.

"Atıklara ikinci bir şans vermiş gibi hissediyorum"

Sanatçı Deniz Say ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sergi aslında çok basit ama bir yandan da çok güçlü bir düşünceden doğdu. Hayatın içindeki her şey aslında bir zamanlar başka bir şeydi. Hiçbir şey tamamen yok olmuyor, her şey, bir şeye dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarında atık malzemeleri kullandığını belirten Say, "Atık malzemeleri işlevlerinden soyutlayıp onlara sanat eserleri içinde yer veriyorum. Onlara farklı bir hayat vermiş ya da ikinci bir şans vermiş gibi hissediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Say, renklerin ve dokuların sürecin ilerleyen aşamalarında ortaya çıktığını, kendisi için esas olanın kullanılan atık malzeme olduğunu söyledi.

Çalışmalarının hem estetik hem de etik bir boyutu bulunduğunu belirten Say, eserleriyle dünyanın karşı karşıya olduğu atık sorununa dikkati çekmeyi amaçladığını ifade etti. Say, "Bazen gündelik malzemeleri tanınmaz hale getiriyorum. İzleyici resmin karşısına geçtiğinde bazen hangi malzemeyi kullandığımı anlıyor, bazen de anlayamıyor. Bir şekilde şaşırıyor, bu benim çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Sanatçı Say, izleyicide farkındalık oluşturmak istediğini vurgulayarak, "Benim çöpe atmadığım o nesneler, bir sanat eserinin içinde daha değerli bir hale geldiler. 'Acaba sizler de bu atık olarak gördüğünüz şeyleri atmasaydınız, başka bir yerlerde kullansaydınız olabilir miydi?' diye bir soru işaretiyle baş başa bırakıyorum izleyiciyi." ifadelerini kullandı.

Sergi, 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.