Zara, Demirci’de Kurtuluş Festivali’nde Sahne Aldı
Manisa’nın Demirci ilçesinde 2. Kurtuluş Festivali kapsamında konser veren Zara, yaklaşık 2 saat boyunca sevilen eserleri seslendirdi. Kaymakam ve belediye başkanı, sanatçıya yöresel hediyeler takdim etti.
Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kurtuluş Festivali'nde Zara, konser verdi.
Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, ilçe meydanında gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilçenin kurtuluşunu birlikte kutladıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Erkan Kara da Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü ve Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
Festivalde sahne alan Zara, yaklaşık 2 saat süren konserde Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Bergen, Yıldız Tilbe ve Volkan Konak'ın sevilen eserlerini seslendirdi.
Programın sonunda Demirci Kaymakamı Bayram şarkıcıya yöreye özgü el dokuması halı, Belediye Başkanı Kara ise ahşap oyma tablo hediye etti.